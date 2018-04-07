Проверку не прошло 78 мест с массовым пребыванием людей в Иркутской области

Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, к настоящему моменту были обследованы 145 из 395 объектов с массовым пребыванием людей в Иркутсткой области. В частности, речь идет о торговых центрах, объектах культуры, спорта и детского досуга.

«В 78 из них выявлены нарушения, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей. По каждому случаю будут приняты меры административно-правового характера», — сказали в МЧС