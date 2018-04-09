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Нарушения правил пожарной безопасности выявили в 78 ТРЦ Иркутской области
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Нарушения правил пожарной безопасности выявили в 78 ТРЦ Иркутской области 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 9 апр — РИА Новости. Из 395 зданий, включенных в Иркутской области в перечень проверок объектов массового пребывания людей, обследованы 145, в 78 из них выявлены нарушения, сообщает ГУМЧС региона.
По данным ГУМЧС, в Иркутской области проверке на предмет соблюдения правил пожарной безопасности подлежат 395 зданий, где размещаются объекты торговли, культуры, спорта и детского досуга. Кроме сотрудников МЧС в проверках задействованы представители МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Федеральной службы войск национальной гвардии, органов местного самоуправления, общественности и средств массовой информации.
"На сегодняшний день органами надзора Главного управления МЧС России по Иркутской области обследованы 145 объектов, подлежащих проверке, в 78 выявлены нарушения, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей", — говорится в сообщении ведомства.
По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Александра Кузнецова, большая часть выявленных нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Тем не менее, как отмечается в сообщении, по каждому случаю будут приняты меры административно-правового характера.
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