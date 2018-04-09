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Житель Бурятии подозревается в организации лесного пожара
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Житель Бурятии подозревается в организации лесного пожара 

ТАСС 2 часа назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 9 апреля. /ТАСС/. Первый в 2018 году лесной пожар зарегистрирован в Бурятии, в его возникновении подозревается житель Кяхтинского района. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
"Лесной пожар произошел 6 апреля на территории Кяхтинского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила более 135 га. [Предполагаемый] виновник — местный житель, он установлен, возбуждены уголовные дела по статьям 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, мужчина, чьи покосные угодья граничат с лесным фондом, решил самовольно расширить границы своего участка и совершил незаконную рубку. Порубочные остатки он решил сжечь, чтобы скрыть следы преступления. Не загасив огонь, нарушитель уехал.
"В результате поднявшегося ветра, огонь разгорелся и перекинулся на лесной фонд. В условиях штормового ветра лесной пожар тушили силами лесной охраны и привлеченных лиц. Всего было задействовано 16 человек и три единицы техники", — сообщили в РАЛХ. В случае, если вина мужчины будет доказана, он должен будет возместить ущерб, кроме того, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Пожароопасный период в Бурятии в последние годы длится почти по семь месяцев: начинается в апреле и заканчивается в октябре. В 2017 году было зарегистрировано более 820 лесных пожаров на общей площади свыше 270 тыс. га. По сравнению с 2016 годом количество очагов уменьшилось почти на 14%, пройденная огнем площадь — на 46%.
Противопожарный режим в Сибири
В соседнем с Бурятией Забайкальском крае природные пожары начались в конце марта: по информации регионального Минприроды, зарегистрировано 117 возгораний на общей площади около 4,5 тыс. га. На прошлой неделе губернатор Наталья Жданова установила особый противопожарный режим на территории 29 из 35 муниципальных образований. Кроме того, правительство региона ввело ограничения на пребывание людей в лесах до 26 апреля.
С 16 апреля особый противопожарный режим вводится на всей территории Республики Алтай. Власти устанавливают его из-за устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды — эти факторы повышают пожароопасность. Вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, запрещено разводить костры, проводить сельхозпалы, сжигать сухую траву.
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