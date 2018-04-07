Пожар произошел на заводе по сборке электрощитов в Вологде

Пожар случился накануне в одноэтажном кирпичном здании на Советском проспекте, 148, сообщение на пульт пожарной охраны поступило днем в начале четвертого. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарные расчеты, действовали по повышенному номеру, однако помощь всех направленных сил и средств не потребовалась — с огнем справились быстро.

На тушение потребовалось всего 15 минут, огнем повреждена внутренняя отделка цеха и детали электрощитов. Ущерб составил почти 300 тысяч рублей, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Всего на место ЧП выехали девять единиц техники и 25 человек личного состава.

«Всегда на сообщения о возгорании в многоквартирных жилых домах и производственных площадках выезжают сразу несколько пожарных расчетов из всех пожарных частей города. В этом случае пламя вспыхнуло на площади 10 кв метров, поэтому с огнем справились те расчеты, которые прибыли первыми. Остальные находились в пути и получили отбой», — рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Анатолий Сапожков.

Производственные цеха Вологодского электромеханического завода находились в аренде у компании, выпускающей модульные металлические конструкции и комплектующие. Причины, которые спровоцировали пожар, сейчас устанавливаются.