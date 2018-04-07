Ещё
Пожар произошел на заводе по сборке электрощитов в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Пожар произошел на заводе по сборке электрощитов в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар случился накануне в одноэтажном кирпичном здании на Советском проспекте, 148, сообщение на пульт пожарной охраны поступило днем в начале четвертого. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарные расчеты, действовали по повышенному номеру, однако помощь всех направленных сил и средств не потребовалась — с огнем справились быстро.
На тушение потребовалось всего 15 минут, огнем повреждена внутренняя отделка цеха и детали электрощитов. Ущерб составил почти 300 тысяч рублей, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Всего на место ЧП выехали девять единиц техники и 25 человек личного состава.
«Всегда на сообщения о возгорании в многоквартирных жилых домах и производственных площадках выезжают сразу несколько пожарных расчетов из всех пожарных частей города. В этом случае пламя вспыхнуло на площади 10 кв метров, поэтому с огнем справились те расчеты, которые прибыли первыми. Остальные находились в пути и получили отбой», — рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Анатолий Сапожков.
Производственные цеха Вологодского электромеханического завода находились в аренде у компании, выпускающей модульные металлические конструкции и комплектующие. Причины, которые спровоцировали пожар, сейчас устанавливаются.
Вологда.рф: последние новости
Детские игровые комнаты и торговые отделы проверили в торговом центре на ул. Северной Пожилой вологжанин погиб на пожаре в Бабушкинском районе Нарушение правил безопасности привело к возгоранию бани в Тотьме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар82
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание56
Белоруссия «отделилась» от России609
«Началась война с Россией»564
Россия направила ноту Британии40
Видео
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение