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Спасатели ликвидировали сильный пожар на СТО в Колтушах
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Спасатели ликвидировали сильный пожар на СТО в Колтушах 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный техногенный пожар во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вечером 6 апреля, дежурному поступило сообщение о пожаре в Колтушах. Горело административное здание станции технического обслуживания. Общая площадь горения составила 200 кв. м.
На место выехали дежурные смены четырёх пожарно-спасательных частей Ленобласти. К полуночи пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.
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