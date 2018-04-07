Спасатели ликвидировали сильный пожар на СТО в Колтушах

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вечером 6 апреля, дежурному поступило сообщение о пожаре в Колтушах. Горело административное здание станции технического обслуживания. Общая площадь горения составила 200 кв. м.

На место выехали дежурные смены четырёх пожарно-спасательных частей Ленобласти. К полуночи пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.