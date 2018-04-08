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«Пофигизм и равнодушие»: глава Карелии сравнил сгоревших в Кемерово детей с забитыми урнами
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«Пофигизм и равнодушие»: глава Карелии сравнил сгоревших в Кемерово детей с забитыми урнами 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе дискуссии с подписчиками своей страницы «ВКонтакте» и провел параллели между жертвами пожара в торговом центре в Кемерово и неубранными урнами в Петрозаводске. В ответ на замечания он подчеркнул, что корень у этих проблем один — «пофигизм, равнодушие» и беспорядок в системе власти. На резонансный диалог обратило внимание издание
Flashnord, которое утверждает, что свою страницу в соцсети губернатор ведет лично.
Дискуссия началась накануне с рядового
поста
об инспекции улиц Петрозаводска. В нем Парфенчиков призывал горожан проявлять культуру и следить за чистотой: «Пришлось сделать много замечаний работникам и представителям администрации торговых точек, магазинов, аптек и других учреждений в связи с большим количеством мусора, окурков, переполненных урн рядом с указанными заведениями».
Затем в ходе диалога глава региона подчеркнул: «У неубранной урны перед аптекой и сгоревшими детьми в Кемерово корни и причины одни и те же, последствия только разные. Пофигизм, равнодушие и низкая культура. И если где-то есть проблемы с откачкой воды, это не значит, что на тротуарах в районе проспекта Ленина надо терпеть разбросанные окурки и мусор».
На замечание о недопустимости сравнения жертв кемеровской трагедии с неубранными урнами Парфенчиков ответил так: «К сожалению, это корректные сравнения. И порядок можно наводить только в системе, когда есть неприятие и переполненной урны перед общественным учреждением, и перед нарушением правил пожарной безопасности в самом этом учреждении».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Пожар начался на верхнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона. Сигнализация не сработала, пожарные выходы были закрыты. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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МЧС рассказало о самых частых нарушениях безопасности в торговых центрах "Интерфакс": поисково-спасательная операция на месте пожара в Кемерово завершена В Тюмени сгорел магазин детских игрушек: площадь пожара составила более 3 тысяч кв. м (ВИДЕО)
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