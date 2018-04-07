«Загорелся» архив бухгалтерии: в Самарской области «потушили» исправительную колонию 

В исправительную колонию № 3 Новокуйбышевска экстренно прибыли три автоцистерны с лестницами. На территории пенитенциарного учреждения начался крупный пожар. Загорелся архив бухгалтерии в штабе. Таков сценарий пожарно-тактических учений.
Работникам колонии помогли местные пожарные
— В «тушении» пожара впервые использовали АЦ-2,5-40, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Самарской области. — Ее собрали на базе автомобиля ЗИЛ. Она оборудована цистерной для воды, пенобаком и выдвижной лестницей.
К месту «пожара» выехала одна автолестница
В учениях приняли участие сотрудники ИК-3 и представители 15-й пожарно-спасательной части «3 отряд Федеральной противопожарной службы» МЧС России.