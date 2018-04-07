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«Загорелся» архив бухгалтерии: в Самарской области «потушили» исправительную колонию
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В Иерусалиме сошел благодатный огонь

«Загорелся» архив бухгалтерии: в Самарской области «потушили» исправительную колонию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В исправительную колонию № 3 Новокуйбышевска экстренно прибыли три автоцистерны с лестницами. На территории пенитенциарного учреждения начался крупный пожар. Загорелся архив бухгалтерии в штабе. Таков сценарий пожарно-тактических учений.
Работникам колонии помогли местные пожарные
— В «тушении» пожара впервые использовали АЦ-2,5-40, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Самарской области. — Ее собрали на базе автомобиля ЗИЛ. Она оборудована цистерной для воды, пенобаком и выдвижной лестницей.
К месту «пожара» выехала одна автолестница
В учениях приняли участие сотрудники ИК-3 и представители 15-й пожарно-спасательной части «3 отряд Федеральной противопожарной службы» МЧС России.
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