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Пожар в Большом Тараскуле: местные жители помогали соседям спасать вещи, а сотрудники МЧС выносили баллоны с газом
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Пожар в Большом Тараскуле: местные жители помогали соседям спасать вещи, а сотрудники МЧС выносили баллоны с газом 

72.ru 27 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 6 апреля, на улице Приозерной в поселке Большой Тараскуль под Тюменью загорелся двухквартиный дом. Пожар случился в половине, состоящей из четырех комнат. Очевидцы ЧП рассказывают, что до приезда сотрудников МЧС местные жители помогали соседям спасать имущество.
— Люди, живущие рядом, и пассажиры автобуса 63 маршрута помогли спасти имущество соседке, у которой двое маленьких детей. Пожар тушили почти два часа. У второй хозяйки — пенсионерки — сгорело все. Возгорание случилось в ее половине. У бабушки был электрообогрев, сделанный на слабую проводку. На месте до сих пор работают сотрудники МЧС, — рассказала 72.ru одна из местных жительниц.
В ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
— Вызов поступил в 20:35, через 8 минут первые подразделения были на месте. Ликвидировать возгорание удалось к 21:06. Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли два газовых баллона, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Погибших и пострадавших нет, огонь успел повредить двухквартиный дом по всей площади.
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