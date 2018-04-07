Пожар в Большом Тараскуле: местные жители помогали соседям спасать вещи, а сотрудники МЧС выносили баллоны с газом

Накануне вечером, 6 апреля, на улице Приозерной в поселке Большой Тараскуль под Тюменью загорелся двухквартиный дом. Пожар случился в половине, состоящей из четырех комнат. Очевидцы ЧП рассказывают, что до приезда сотрудников МЧС местные жители помогали соседям спасать имущество.

— Люди, живущие рядом, и пассажиры автобуса 63 маршрута помогли спасти имущество соседке, у которой двое маленьких детей. Пожар тушили почти два часа. У второй хозяйки — пенсионерки — сгорело все. Возгорание случилось в ее половине. У бабушки был электрообогрев, сделанный на слабую проводку. На месте до сих пор работают сотрудники МЧС, — рассказала 72.ru одна из местных жительниц.

В ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

— Вызов поступил в 20:35, через 8 минут первые подразделения были на месте. Ликвидировать возгорание удалось к 21:06. Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли два газовых баллона, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Погибших и пострадавших нет, огонь успел повредить двухквартиный дом по всей площади.