В селе Елшанка от чумы погибли пять свиней

Саратовской области в одном из сел Хвалынского района могут ввести карантин по АЧС. Та произошел падежа свиней.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, сообщение поступило в 8.20 утра на пльт оперативного дежурного. Сообщили о том, что в частном подворье в селе Елшанка погибли сразу пять свиней. ЧП произошло на улице Николаева.

— У погибших наблюдались первичные признаки африканской чумы свиней, — отметили очевидцы. Как удалось выяснить, все хрюшки принадлежат частнику и поголовье выращивалось для нужд хозяина, не на широкую продажу.