Ещё
Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 1 час назад
Сотрудники МЧС спасли семилетнюю девочку, которая провалилась под лед на реке Терса в поселке Елань Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным пресс-службы, семилетняя девочка ступила на хрупкий лед и провалилась в полынью. Это увидела местная жительница, которая стала звать на помощь. Во время патрулирования населенного пункта спасатели услышали крики женщины и вовремя прибыли к месту происшествия.
Находясь на мосту, сотрудники МЧС дотянулись до ребенка и с помощью спасательного оборудования вытащили его из воды.
«Уже на мосту они укутали девочку в бушлат и доставили домой родителям. В теплом помещении спасатели оказали испуганному ребёнку первую помощь от переохлаждения», — сказали в МЧС.
АиФ Волгоград: последние новости
Комнаты для инвалидов и специальные датчики. Что есть в ТЦ на случай пожара В Волгоградской области уровень паводковых вод снизился в трех районах К волгоградцам в подтопленных поселках будут доставлять врачей на лодках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России461
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР259
«Началась война с Россией»514
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска96
Сирия подверглась ракетному обстрелу17
Видео
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение