Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области

Сотрудники МЧС спасли семилетнюю девочку, которая провалилась под лед на реке Терса в поселке Елань Волгоградской области . Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным пресс-службы, семилетняя девочка ступила на хрупкий лед и провалилась в полынью. Это увидела местная жительница, которая стала звать на помощь. Во время патрулирования населенного пункта спасатели услышали крики женщины и вовремя прибыли к месту происшествия.

Находясь на мосту, сотрудники МЧС дотянулись до ребенка и с помощью спасательного оборудования вытащили его из воды.

«Уже на мосту они укутали девочку в бушлат и доставили домой родителям. В теплом помещении спасатели оказали испуганному ребёнку первую помощь от переохлаждения», — сказали в МЧС.