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В Башкирии сгорел жилой дом: погибли два человека
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В Башкирии сгорел жилой дом: погибли два человека 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Ночью 9 апреля в селе Иликово Кушнаренковского района загорелся бревенчатый дом. Жители соседних домов по улице Молодежная вызвали на подмогу пожарных.
— На место происшествие прибыла бригада из 20 спасателей и 10 единиц спецтехники, — рассказали в МЧС республики.
Когда пожарные приехали, здание уже полыхало. Огонь удалось побороть только через полтора часа. После разбора завалов, под обломками обнаружили тела двоих погибших. Их личности сейчас устанавливают.
Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям. На месте сейчас работают эксперты.
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