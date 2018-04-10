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В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах
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В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
За минувшую ночь, с 9 на 10 апреля, в Башкирии произошло два смертельных пожара.
В Гафурийском районе загорелся бревенчатый домик в деревне Ивановка. Пожарным позвонили в 21:17, и на тушение отправили четырех человек. Приехав на место, спасатели выяснили, что в доме мог быть 65-летний пенсионер. Его начали искать. Уже поздно ночью в сгоревшем доме обнаружили останки.
— Пожарные проводили проливку до 7:57, чтобы огонь не разгорелся снова, — сообщили в республиканском МЧС.
Еще один страшный пожар произошел на улице Центральная села Насибаш в Салаватском районе. Сгорел жилой домик и пристроенный к нему летник. О возгорании сообщили соседи в 3:35. Дом быстро потушили, но среди сгоревших вещей обнаружили тело 69-летнего мужчины.
По предварительной информации, оба возгорания начались из-за неосторожности при обращении с огнем.
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