В Башкирии двое мужчин погибли в пожарах

За минувшую ночь, с 9 на 10 апреля, в Башкирии произошло два смертельных пожара.

В Гафурийском районе загорелся бревенчатый домик в деревне Ивановка . Пожарным позвонили в 21:17, и на тушение отправили четырех человек. Приехав на место, спасатели выяснили, что в доме мог быть 65-летний пенсионер. Его начали искать. Уже поздно ночью в сгоревшем доме обнаружили останки.

— Пожарные проводили проливку до 7:57, чтобы огонь не разгорелся снова, — сообщили в республиканском МЧС

Еще один страшный пожар произошел на улице Центральная села Насибаш в Салаватском районе. Сгорел жилой домик и пристроенный к нему летник. О возгорании сообщили соседи в 3:35. Дом быстро потушили, но среди сгоревших вещей обнаружили тело 69-летнего мужчины.

По предварительной информации, оба возгорания начались из-за неосторожности при обращении с огнем.