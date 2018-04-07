Клубы черного дыма на Войновке: тюменцев напугал пожар на строительной площадке

Сегодня утром, 6 апреля, многие жители Восточного округа Тюмени увидели из окон своих квартир клубы черного дыма. Пожар случился в районе Войновки.

Черный дым, напугавший тюменцев, шел от горящего строительного мусора. Причиной возгорания, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия, которео обошлось без серьезных последствий, сейчас работает дознаватель.