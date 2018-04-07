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Клубы черного дыма на Войновке: тюменцев напугал пожар на строительной площадке
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Клубы черного дыма на Войновке: тюменцев напугал пожар на строительной площадке 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 6 апреля, многие жители Восточного округа Тюмени увидели из окон своих квартир клубы черного дыма. Пожар случился в районе Войновки.
— Площадь возгорания оказалась всего три квадратных метра. На строительной площадке, где возводится жилой дом, загорелась куча мусора. На место происшествия выезжала одна единица спецтехники, — рассказал 72.ru Cергей Юсько, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Черный дым, напугавший тюменцев, шел от горящего строительного мусора. Причиной возгорания, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия, которео обошлось без серьезных последствий, сейчас работает дознаватель.
72.ru: последние новости
В Тюмени на улице Рылеева загорелся частный дом Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара «Едкий дым разъедал глаза, остались одни руины»: ночной пожар в тюменском Rich Family глазами очевидцев
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