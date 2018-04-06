В Еланском районе под Волгоградом уровень в реке достиг опасной отметки 

По данным Волгоградского ЦГМС из-за резкого потепления 6 апреля в Еланском районе Волгоградской области на реке Терса уровень воды достиг и превысил опасные отметки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, паводковая остановка осложнилась также в Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском, Урюпинском, Ольховском, Иловлинском, Алексеевском, Новоаннинском районах и городском округе городе Михайловке вечером 6 апреля. В них в общей сложности подтоплено 44 населённых пункта, 2 877 придворовых территорий, 428 домов, в которых проживают 3273 человека, из них 688 детей. Для местных жителей организовали 15 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3 105 человек. Пока в ПФР находится 138 человек.