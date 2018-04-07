Жителям Сызрани пришлось спасаться из горящего дома

Частный дом в Сызрани вспыхнул за считаные минуты. К приезду пожарных он уже полыхал вовсю.

ЧП произошло минувшей ночью в Сызрани. На улице Камышинской в три часа загорелся частный дом. Огонь быстро распространялся, и вскоре открытым пламенем полыхала площадь в 50 квадратных метров.

Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в региональном управлении МЧС, на место происшествия бросились 20 пожарных на 6 спецмашинах. Спустя 20 минут им удалось полностью справиться с возгоранием. После того как все было кончено, выяснилось, что, к счастью, обошлось без жертв. Хозяева дома выбежали на улицу, как только стало ясно, что своими силами потушить огонь не удастся.