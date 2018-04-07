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Жителям Сызрани пришлось спасаться из горящего дома
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Жителям Сызрани пришлось спасаться из горящего дома 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Частный дом в Сызрани вспыхнул за считаные минуты. К приезду пожарных он уже полыхал вовсю.
ЧП произошло минувшей ночью в Сызрани. На улице Камышинской в три часа загорелся частный дом. Огонь быстро распространялся, и вскоре открытым пламенем полыхала площадь в 50 квадратных метров.
Фото: архив ГУ МЧС России по Самарской области
Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в региональном управлении МЧС, на место происшествия бросились 20 пожарных на 6 спецмашинах. Спустя 20 минут им удалось полностью справиться с возгоранием. После того как все было кончено, выяснилось, что, к счастью, обошлось без жертв. Хозяева дома выбежали на улицу, как только стало ясно, что своими силами потушить огонь не удастся.
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