Пять человек погибли на пожаре в Приморском крае

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю , пожар произошёл около 6 часов утра.

«Прибывшие на место происшествия через 8 минут первые расчёты огнеборцев (в 05.54 хбр.) незамедлительно приступили к разведке и тушению. Было установлено, что в одной из комнат квартиры горят вещи и мебель. Задействовав звено газодымозащитной службы, из охваченного дымом и пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей, без признаков жизни, и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к комплексу реанимационных мероприятий», — рассказали в МЧС.

Спасти пострадавших не удалось.

«7 апреля после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела четырёх женщин и ребёнка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи провели осмотр на месте происшествия, назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Расследование уголовного дела продолжается.