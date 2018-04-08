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Пять человек погибли на пожаре в Приморском крае
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Пять человек погибли на пожаре в Приморском крае 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар произошёл около 6 часов утра.
«Прибывшие на место происшествия через 8 минут первые расчёты огнеборцев (в 05.54 хбр.) незамедлительно приступили к разведке и тушению. Было установлено, что в одной из комнат квартиры горят вещи и мебель. Задействовав звено газодымозащитной службы, из охваченного дымом и пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей, без признаков жизни, и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к комплексу реанимационных мероприятий», — рассказали в МЧС.
Спасти пострадавших не удалось.
«7 апреля после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела четырёх женщин и ребёнка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Следователи провели осмотр на месте происшествия, назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Расследование уголовного дела продолжается.
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