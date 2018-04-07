В Самаре ночью на пр. Кирова горел автомобиль

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.

Пожар ликвидирован в 22:50. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.