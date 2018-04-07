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В Самаре ночью на пр. Кирова горел автомобиль
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В Самаре ночью на пр. Кирова горел автомобиль 

Волга Ньюс 16 минут назад
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.
Пожар ликвидирован в 22:50. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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