Ночью в Березниках произошла серьёзная авария на электроподстанции

«У нас бытовая техника сгорела из-за скачка напряжения ночью», «А у нас у половины соседей есть свет, у половины нет», «У нас ни интернета нет, ни ТВ не работает», «А у меня сгорел новый комп и два роутера. Ущерб не малый по деньгам, комп дорогой», — делятся в соцсетях произошедшим минувшей ночью жители Березников.

В начале первого ночи в Березниках произошла авария на электроподстанции.

«В 00.14 в городе Березники произошло аварийное отключение электроэнергии, — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Работы по восстановлению электроснабжения проводили аварийные бригады Березниковских электросетей. В 03 часа 15 минут аварийно-восстановительные работы были завершены, электроснабжение восстановлено».

Однако не у всех. Жители Абрамово жалуются, что у них и утром перебои с электроснабжением. После случившегося сотрудники управляющих компаний должны пройти по квартирам и составить акты об испорченной бытовой технике. Так же заявление жильцы могут написать сами.