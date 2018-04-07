Жильцы должны сами позаботиться о пожарной безопасности домов

В жилых домах граждане должны взять контроль за соблюдением противопожарных правил в свои руки. Жильцы обязаны покупать за свой счет даже шланги для гидрантов, если их нет по каким-то причинам.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» многие россияне отправились осматривать свои дома. Как сообщает «Российская газета», в некоторых из них, например, обнаружили, что шкафы для пожарных кранов оказались наглухо закрыты, ключей нет. Ящики, которые удалось взломать, пусты. Внутри только поржавевший вентиль. Ни пожарных рукавов, ни огнетушителя. Но жаловаться в этих ситуациях жильцы могут только на себя. Пожарное оборудование, наравне с коридорами, лифтами и чердаками, относится к общему имуществу дома. Поэтому траты на его содержание также ложатся на плечи жильцов. Претензии к управляющей компании или ТСЖ можно предъявлять, если этот пункт прописан в договоре и не выполнен. Можно еще жаловаться застройщику, если не вышел гарантийный пятилетний срок с момента сдачи дома в эксплуатацию.

Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев одной из проблем называет размытость в Жилищном кодексе требований по пожарной безопасности. Теоретически госпожнадзор должен проверять многоэтажки раз в три года, но проверки нередко носят формальный характер. Минстрой внес еще одно предложение — проверять пожарную безопасность домов каждые пять лет. Ответственность за это решено возложить на региональных операторов капитального ремонта. По мнению Гордеева, жильцы могут оценить уровень пожарной безопасности в доме выбранной ими самими комиссией по противопожарной безопасности или представителями совета дома.

Любой проверяющий зафиксирует только факт нарушения, скажем, отсутствие пожарного шланга, но вешать он его не станет, обращает внимание директор по развитию Центра урбанистики Московской школы управления «Сколково» Сергей Сиваев . Тут уже жильцы должны сами решать, готовы они потратить деньги или нет. В среднем обслуживание пожарной сигнализации и регулярный осмотр общих коридоров на предмет их захламленности обходится в 45 тысяч рублей в месяц за дом.

В приведенном примере речь идет о специальной статье общедомовых расходов. Однако определенный противопожарный минимум должна выполнять и управляющая компания. В частности, не допускать эксплуатации проводов с нарушениями изоляции, предупреждать собственников, что нельзя хранить вещи в местах общего пользования и так далее. Если УК не делает и этого, жильцы имеют право пожаловаться в жилищную инспекцию, пояснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина

Но собственники жилья по-прежнему ждут, что некто придет и все сделает за них. Дмитрий Гордеев подчеркнул, что ещё на этапе покупки люди должны понимать, что приобретают в собственность не только квартиру, но и общедомовое имущество. Другое дело, что обывателю очень трудно охватить все нюансы, поэтому нужны типовые договоры с УК, где будут прописаны и меры пожарной безопасности.