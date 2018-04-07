Два торговых центра закрыли на Дону из-за нарушений в пожарной безопасности

Еще два объекта в Ростовской области закрыли из-за многочисленных нарушения в системе пожарной безопасности. На этот раз спасатели и прокуратура нашли недочеты в торгово-развлекательных центрах ООО «АЗСК» и в «Атланте» в Волгодонске

— Нарушения нашли в кинотеатре «Комсомолец», кафе «I food», «Гинза» и «Феллини» ООО «АЗСК». И в магазине «Галактика» торгового комплекса «Атлант», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Эвакуационные выходы из магазина «Галактика» не оборудованы дверями, которые при пожаре автоматически бы открывались изнутри. Из-за перепланировки в кинотеатре «Комсомолец» оказалась уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации. А за экраном нашли неисправные электроприборы, которые могли привести к короткому замыканию. После проверок все материалы направили в суд.

— Суд постановил закрыть торговые центры, — сказали в прокуратуре Ростовской области.

Возобновить работу ТРЦ смогут только после того, как все нарушения будут устранены.