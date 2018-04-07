МЧС провело противопожарные занятия на социально-значимых объектах НСО

Дежурные караулы пожарно-спасательных частей провели тактико-специальные занятия на 162 социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей: в ветеранских и детских домах, интернатах, психоневрологических диспансерах и медучреждениях со стационаром, сообщает ГУ МЧС России по НСО.

В ходе выездных занятий личный состав дежурных караулов отработал вопросы содержания на объектах систем автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации), систем пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией. Особое внимание уделили состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. А также проверили знания обслуживающего персонала объектов.

За один день ликбез по пожарной безопасности провели в Новосибирске на 24 объектах, в Бердске — на четырех, в городе Обь — на трех, в районах области занятия прошли 131 объекте с массовым и круглосуточным пребыванием людей.

Занятия планируется продолжить: они повысят культуру пожарной безопасности, как дежурного персонала объектов, так и находящихся под их опекой людей, а также дадут дополнительную возможность пожарным отработать на каждом объекте различные приемы аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.