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МЧС провело противопожарные занятия на социально-значимых объектах НСО
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МЧС провело противопожарные занятия на социально-значимых объектах НСО 

АиФ-Новосибирск 59 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Дежурные караулы пожарно-спасательных частей провели тактико-специальные занятия на 162 социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей: в ветеранских и детских домах, интернатах, психоневрологических диспансерах и медучреждениях со стационаром, сообщает ГУ МЧС России по НСО.
В ходе выездных занятий личный состав дежурных караулов отработал вопросы содержания на объектах систем автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации), систем пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией. Особое внимание уделили состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. А также проверили знания обслуживающего персонала объектов.
За один день ликбез по пожарной безопасности провели в Новосибирске на 24 объектах, в Бердске — на четырех, в городе Обь — на трех, в районах области занятия прошли 131 объекте с массовым и круглосуточным пребыванием людей.
Занятия планируется продолжить: они повысят культуру пожарной безопасности, как дежурного персонала объектов, так и находящихся под их опекой людей, а также дадут дополнительную возможность пожарным отработать на каждом объекте различные приемы аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.
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