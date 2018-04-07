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Пепел летает по улицам Таганрога
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Пепел летает по улицам Таганрога 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Снова в центре внимания многострадальный Таганрог. Жители окраинных районов города жалуются в социальных сетях на запах гари и облака дыма. Город усеян пеплом, черные следы повсюду. Темные тучи жители города сначала приняли за грозовые, но оказалось, что это дым от далеких пожаров. В социальных сетях уже высказали десятки предположений о происхождении пепла на улицах. «Судя по ошметкам — камыш», «Да там такое ощущение, что пол берега горит… Да и как то тесновато для камыша», «И куча пожарок, даже с Русского поля едут», «Дальше Приморки горит, аж с Азова возможно» — комментируют таганрожцы. Некоторые уверяют что это горит камыш под Батайском, и ветер доносит следы. Прилагают даже видеосъемку. Официальных комментариев от властей пока не поступало.
https://youtu.be/3vH-qBXgWnY
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