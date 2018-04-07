Свыше 40 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность на Пасху 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 09:00 мск 7 апреля до 09:00 мск 9 апреля в целях обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации органы управления, силы и средства МЧС переводятся в режим повышенной готовности», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что всего на контроле находится свыше 11 тысяч храмов, церквей и монастырей по всей стране.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Симферополе продлили работу общественного транспорта в пасхальную ночь.