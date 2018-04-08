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МЧС: пасхальные богослужения в России прошли без происшествий
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МЧС: пасхальные богослужения в России прошли без происшествий 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ обеспечили безопасность проведения пасхальных богослужений на территории страны, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС РФ в полном объеме обеспечили безопасность проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи,
по всей стране. Для этого было задействовано более 40 тыс. сотрудников МЧС. Возгораний, пожаров и иных происшествий при проведении крестных ходов и торжественных служб не допущено", — сказали в ведомстве.
Пожарные инспекторы заблаговременно провели проверки всех мест празднования: проведено более 26 тыс. проверок, 11 тыс. инструктажей. При профилактике особое внимание уделялось эвакуационным путям и выходам, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, подчеркнули в МЧС.
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