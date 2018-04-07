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Шесть человек погибли при пожаре в Приморье
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Шесть человек погибли при пожаре в Приморье 

ТАСС 5 минут назад
ТАСС, 7 апреля. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в городе Уссурийске Приморского края. Об этом ТАСС сообщила в субботу старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Аврора Римская.
"В результате пожара в городе Уссурийске погибли четыре женщины и один ребенок. Позднее в больнице скончался пострадавший при пожаре мужчина", — сказала Римская.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в ведомстве.
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