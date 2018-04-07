Шесть человек погибли при пожаре в Приморье

ТАСС , 7 апреля. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в городе Уссурийске Приморского края . Об этом ТАСС сообщила в субботу старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Аврора Римская. "В результате пожара в городе Уссурийске погибли четыре женщины и один ребенок. Позднее в больнице скончался пострадавший при пожаре мужчина", — сказала Римская. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в ведомстве.