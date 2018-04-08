Ещё
МЧС предупреждает приморцев об опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупреждает приморцев об опасности 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Главное управление МЧС предупреждает приморцев об опасности — в крае с приходом тепла появляются первые клещи, которые практически всегда обитают недалеко от населенных пунктов и дорог, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Primpress: последние новости
Шесть человек погибли во время пожара в Приморье В Находке огнеборцы потушили частный жилой дом Приморье попало в список регионов, где может повториться «Зимняя вишня»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля186
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре80
Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска151
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй439
Калоев обвинил Нагиева во вранье127
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение