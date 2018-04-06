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В Кировском районе трансформаторная подстанция превратилась в огненный факел
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В Кировском районе трансформаторная подстанция превратилась в огненный факел 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Столб огня и дыма охватил сегодня около 17:00 трансформаторную подстанцию на улице Алычева в Кировском районе Волгограда. Без света остались сразу несколько улиц.
— В доме резко погас свет, и я услышал звуки пожарной машины. Выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, а там горит трансформаторный щит. Пламя было огромным. Перепугались все, думали что может взорваться, и перебросится на соседние дома, — поделился очевидец происшествия Алексей Мельников.
В пресс-службе МЧС России по Волгоградской области сообщили, что несколько экипажей оперативно прибыли к месту пожара и не допустили взрыва.
— Благодаря оперативным действиям сотрудников пятой пожарно-спасательной части, огонь удалось ликвидировать уже через 54 минуты, — пояснили в пресс-службе МЧС по Волгоградской области. — К счастью, погибших и пострадавших обнаружено не было. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Сразу после ликвидации пожара на место прибыли и сотрудники филиала «Волгоградэнерго» по Кировскому району для восстановления электроснабжения отключенного частного сектора.
— Наши сотрудники приложат все силы, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее, — подчеркнули в организации. — После оценки полученных повреждений начнутся ремонтно-восстановительные работы. Предполагаем, что уже ночью подача электричества будет возобновлена.
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