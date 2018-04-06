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Петербуржцы напугались «пожара» в небоскребе «Лахта-центр»
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Петербуржцы напугались «пожара» в небоскребе «Лахта-центр» 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Жители Санкт-Петербурга в соцсетях устроили панику из-за «возгорания» в строящемся деловом комплексе «Лахта-центр», однако за пожар петербуржцы приняли совсем иное явление.
Вечером в пятницу пользователи соцсети «ВКонтакте» написали о «пожаре» в «Лахта-центре». Людей напугало похожее на дым облако, окутавшее небоскреб.
Telegram-канал Mash назвал причину «пожара» — на самом деле петербуржцев напугал сильный пар, который появился во время заливки бетона.
В январе самый высокий небоскреб Европы достиг проектной высоты 462 метра, после того как строители завершили монтаж шпиля на башне здания.
Напомним, в здании общественно-делового комплекса «Лахта-центр» в Петербурге расположится штаб-квартира группы Газпром. Возведение небоскреба ведется с 2012 года.
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