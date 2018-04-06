Ещё
В ТЦ «Гудок» отключилось электричество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ТЦ «Гудок» отключилось электричество 

Волга Ньюс 59 минут назад
В пятницу, 6 апреля, вечером в ТЦ «Гудок» произошло ЧП. По информации пресс-службы МЧС России по Самарской области, в торговом центре отключилось электричество. На место прибыли сотрудники МЧС, которые помогали людям выйти из помещения.
Между тем, в пабликах ВКонтакте появилась информация о пожаре в «Гудке», ее активно распространяют пользователи.
По данным МЧС, ни о каком пожаре речь не идет, ситуация находится под контролем оперативных служб. В причинах отключения электричества предстоит разобраться позднее.
Волга Ньюс: последние новости
Олег Бойко: "В Самарской области все торговые центры безопасны" В Самаре ночью на ул. Революционной обгорели две иномарки В Самаре мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня41
Дуров отреагировал на получение британского гражданства67
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян586
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса62
Путин уволил одиннадцать генералов374
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение