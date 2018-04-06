ЧП в торговом центре «Гудок»: в помещениях погас свет

В пятницу, 6 апреля, около 20:00 в Самаре в торговом центре «Гудок» на Красноармейской произошел небольшой инцидент. Во всех помещениях магазина внезапно погас свет. Об этом 63.ru сообщили очевидцы происшествия.

—Людей, которые в этот момент находились в торговом центре, вывели пожарные-спасатели и персонал. Аварийное освещение работало. Через некоторое время основное электричество вновь включилось. Пожара в магазине не было, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области

В экстренном ведомстве 63 региона призвали горожан не поддаваться панике и не верить слухах, которые распространяют некоторые пользователи соцсетей.