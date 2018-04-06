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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на северо-востоке столицы
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на северо-востоке столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.
"Поступило анонимное сообщение о том, что в доме по адресу: Ярославское шоссе, дом 6, корпус 2 якобы заложено взрывное устройство. Ведется проверка", — сказал источник, передает Агентство «Москва».
Он также отметил, что на место уже прибыли экстренные службы. Также ожидается прибытие кинолога.
Ранее в апреле более тысячи человек эвакуировали с Курского вокзала из-за угрозы взрыв. В администрацию вокзала поступило анонимное сообщение о минировании. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб города и кинологи с собаками. Проводимые мероприятия не повлияли на график движения поездов.
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