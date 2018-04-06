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ТЦ «Аврора Молл» полностью открыли для посетителей
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ТЦ «Аврора Молл» полностью открыли для посетителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 6 апреля, в областной столице открыли первый и второй блоки торгово-развлекательного центра «Аврора Молл».
Временное закрытие для посетителей корпусов с 3 по 6 апреля было связанно с проверкой пожарной безопасности.
— Мы проводим эти мероприятия, чтобы посетители были уверены на 100% в своей безопасности, — заявили в «Авроре Молл».
Городские торговые комплексы начали проверять после трагический событий в Кемерово. На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стало серьезное нарушения правил противопожарной безопасности.
Встревоженные горожане всерьез обеспокоились за свои жизни после пожара на Кузбассе. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах проверки вы сможете узнать, прочитав наш фото— и видеорепортаж.
Сотрудники МЧС также уже побывали в «Авроре Молл». Посмотрите репортаж 63.ru о том, как проходила инспекция.
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