ТЦ «Аврора Молл» полностью открыли для посетителей

В пятницу, 6 апреля, в областной столице открыли первый и второй блоки торгово-развлекательного центра «Аврора Молл».

Временное закрытие для посетителей корпусов с 3 по 6 апреля было связанно с проверкой пожарной безопасности.

— Мы проводим эти мероприятия, чтобы посетители были уверены на 100% в своей безопасности, — заявили в «Авроре Молл».

Городские торговые комплексы начали проверять после трагический событий в Кемерово . На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стало серьезное нарушения правил противопожарной безопасности.

Встревоженные горожане всерьез обеспокоились за свои жизни после пожара на Кузбассе. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах проверки вы сможете узнать, прочитав наш фото— и видеорепортаж.