В регионах ЦФО осложняется паводковая обстановка

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Власти регионов Центрального федерального округа вводят режимы ЧС и продолжают эвакуацию населения из-за пришедших на этой неделе паводков. В ближайшие выходные дни, а также с начала следующей рабочей недели ситуация может осложниться в связи с потеплением и увеличением уровня воды в реках, сообщили ТАСС в пятницу в региональных управлениях МЧС

По информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки в разных районах области уровень воды в Оке поднялся от 8 до 45 см. В общей сложности к пятнице 13 низководных мостов в шести муниципальных образованиях региона оказались под водой. Еще два моста за прошедшие сутки подтопило в Тульской области — на метр река Сухая Табола скрыла мост в деревне Устье Кимовского района, где проживают 11 человек. Подъем воды на 10 см в реке Упа у деревни Орлово Щекинского района нарушил прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами, где проживают 97 человек.

"Эвакуация в обоих случаях не требуется, организованы лодочные переправы. В населенных пунктах работают магазины и торговые лавки, в которых имеются необходимые продукты ", — сказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что в общей сложности за последнюю неделю подтоплено четыре низководных моста.

По оперативным данным управления МЧС по Орловской области, в регионе подтоплено 15 низководных мостов, четыре из них скрылись под водой за последние сутки. «Прямое транспортное сообщение нарушено с рядом сел и деревень в Орловском, Залегощенском, Новосильском, Ливенском и Мценском районах. Но везде есть объездные пути, и паводковая ситуация не представляет опасности для жителей», — отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Режим ЧС под Тамбовом и Воронежем

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Моршанске Тамбовской области , сообщает руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС. Жители, эвакуированные из 16 домов, подтопленных талыми водами, остаются в пункте временного размещения.

"В пункт временного размещения на базе городской общеобразовательной школы №2 эвакуировано 20 жителей, в том числе девять детей. Люди размещены в спортзале, там установлены кровати, питание получают в столовой", — сообщила собеседница агентства. В городе образовали два пункта временного размещения, в случае необходимости в регионе могут развернуть более 100 таких точек.

Режим ЧС также ввели в Калачеевском районе Воронежской области . В зоне подтопления оказались около 1 тыс. приусадебных участков, 3 тыс. человек, паводковые воды залили помещения в 358 домах. В зоне ЧС находится город Калач, где спасатели уже эвакуировали 134 человека, села Заброды, Новая Криуша, Ильинка , Подгорное.

"За ночь в реке Подгорной отмечено снижение уровня воды — вчера вечером было 662 см, а сегодня уже 554 см. Но 11 лодочных спасательных постов продолжают работать, из подтопленных домов эвакуированы 134 человека, и заявки на телефон «112» еще поступают", — сказал представитель оперативного штаба МЧС в Калачеевском районе.

Пик паводка и ухудшение обстановки

Осложнение паводковой обстановки в связи с потеплением и освобождением рек ото льда ожидают с начала следующей рабочей недели в нескольких регионах ЦФО. Так, появление «большой воды» в Курске прогнозируют с 8 апреля. «Половина рек еще не вскрылась, с 8 по 10 апреля ожидается пик паводка в городе», — уточнили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Ухудшение паводковой обстановки в это же время прогнозируют в Тульской и Ярославской областях.