Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства и лиц, причастных к кемеровской трагедии

По уголовному делу обвинение по различным статьям УК РФ предъявлено 7 фигурантам.

— Изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области , а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов, — сообщила Светлана Петренко.

Она отметила, что проводится детальное изучение процесса организации противопожарной безопасности, а также анализируются должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по ее обеспечению.

Кроме того, следствием устанавливаются причины и условия, предшествовавшие и приведшие к трагедии. В настоящее время проводятся пожарно-техническая, судебная строительная, ситуационная и ряд других необходимых экспертиз.

В СК РФ напомнили, что по уголовному делу обвинение по различным статьям УК РФ предъявлено 7 фигурантам. Кроме того, деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупционной составляющей.

— Продолжается установление всех причастных к трагедии. В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников, — подчеркнула Светлана Петренко.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев сообщил о своей отставке.

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