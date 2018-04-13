Трагедия в Кемерове: суд примет решение по пожарному Сергею Генину

Кемеровский суд сегодня примет решение об избрании меры пресечения пожарному Сергею Генину . Он стал восьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

По версии следствия, Сергей Генин не прислушался к словам очевидца, который указал кратчайший путь к залу кинотеатра, и повел спасателей в другом направлении. Следователи считают, что из-за этого не удалось спасти жизни 37 человек, сообщает «Россия 24».

Тем временем активисты интернет-сообщества пожарных, спасателей и медиков «Боевой участок» создали петицию в поддержку Сергея Генина. Документ, адресованный руководству Следственного комитета , собрал уже более 12 тыс. подписей.

"Пожарные, которые сделали своим долгом спасение других, оказываются под следствием за действия, которые, возможно, предотвратили еще более массовую трагедию, а не те, кто наживался на безопасности посетителей и закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности. Просим вас найти настоящих виновников произошедшего", — говорится в тексте.

Пожар в Кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.