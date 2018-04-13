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Трагедия в Кемерове: суд примет решение по пожарному Сергею Генину
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Трагедия в Кемерове: суд примет решение по пожарному Сергею Генину 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Кемеровский суд сегодня примет решение об избрании меры пресечения пожарному Сергею Генину. Он стал восьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
По версии следствия, Сергей Генин не прислушался к словам очевидца, который указал кратчайший путь к залу кинотеатра, и повел спасателей в другом направлении. Следователи считают, что из-за этого не удалось спасти жизни 37 человек, сообщает «Россия 24».
Тем временем активисты интернет-сообщества пожарных, спасателей и медиков «Боевой участок» создали петицию в поддержку Сергея Генина. Документ, адресованный руководству Следственного комитета, собрал уже более 12 тыс. подписей.
"Пожарные, которые сделали своим долгом спасение других, оказываются под следствием за действия, которые, возможно, предотвратили еще более массовую трагедию, а не те, кто наживался на безопасности посетителей и закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности. Просим вас найти настоящих виновников произошедшего", — говорится в тексте.
Пожар в Кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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