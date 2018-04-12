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СМИ: В Новокузнецке отказались от салюта на День Победы из-за трагедии в Кемерове
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СМИ: В Новокузнецке отказались от салюта на День Победы из-за трагедии в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новокузнецкие власти отказались от салюта на День Победы из-за трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает портал «ВашГород.ру».
Об этом заявили представители управления культуры на пресс-конференции, посвящённой мероприятиям в честь 9 Мая в Новокузнецке.
Праздник завершится вечерним концертом. Творческие коллективы выступят на сцене в Саду алюминщиков.
Ранее СМИ сообщали, что в Кемерове отменили салют на День Победы.
Также профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал уголовное дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
RT на русском: последние новости
Возбуждено дело в отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ Кемерова СК возбудил дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Новгородской области Один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в Петербурге
 Ещё 20 источников 
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