СМИ: В Новокузнецке отказались от салюта на День Победы из-за трагедии в Кемерове

Новокузнецкие власти отказались от салюта на День Победы из-за трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщает портал «ВашГород.ру». Об этом заявили представители управления культуры на пресс-конференции, посвящённой мероприятиям в честь 9 Мая в Новокузнецке Праздник завершится вечерним концертом. Творческие коллективы выступят на сцене в Саду алюминщиков. Ранее СМИ сообщали, что в Кемерове отменили салют на День Победы. Также профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал уголовное дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.