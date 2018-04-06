Сотрудники МЧС провели учения в аэропорту Храброво

Сегодня густое облако дыма заволокло грузовой терминал аэропорта Храброво. Но оно оказалось не опасным. Так воздушную гавань столицы янтарного края проверили на прочность сотрудники МЧС , которые проводили учения по ликвидации возгорания.

— Во время игр Чемпионата мира по футболу, калининградский аэропорт ежедневно будет принимать по несколько тысяч пассажиров. Учения направлены на оттачивание взаимодействие всех служб, проходят параллельно посадки людей на борт одного из авиалайнеров.

Во время пожара воздушная гавань продолжает работу, на тушение возгорания задействован всего один расчёт, остальные бригады обеспечивают взлёт и посадку самолётов.

Загорелся автопогрузчик с багажом. Огонь стремительно распространился на транспортную ленту и оборудование, всё оказалось в дыму. Несколько грузчиков в этой пелене потеряли сознание. На спасение людей и борьбу с возгоранием прибывают пожарные и спасатели МЧС со всей области.

Расчёты продвигаются по терминалу. Поиск и эвакуация людей занимает всего несколько минут. Пострадавших передают в кареты скорой помощи. Пожар потушен, задача выполнена.

— Объект действительно сложный, та как в нём большое скопление людей, он имеет большую площадь, сложные помещения, которые многоуровневые, различные подвалы переходы это все нужно отрабатывать. Взаимодействия отрабатываемое на тренировках, она позволяет минимизировать последствия в случае наступления реальных ситуаций или пожара.

Спасательная операция заняла около 20 минут. Действия подразделений получили хорошую оценку. В преддверии игр чемпионата мира по футболу 2018 года сотрудники МЧС продолжат отрабатывать различные сценарии учений в местах крупных скоплений людей и на объектах повышенной опасности.