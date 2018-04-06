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В Башкирию пришла большая вода: подтоплено 10 участков
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В Башкирию пришла большая вода: подтоплено 10 участков 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 6 апреля в МЧС поступила информация, что в Ишимбайском районе из-за таяния снега произошел подъем воды в реке Тайрук и 10 приусадебных участков и один дом в селе Байгузино подтопило. На место выехала оперативная группа Ишимбайского пожарно-спасательного гарнизона. Двое жителей подтопленного дома (инвалиды) от эвакуации в пункт временного размещения отказались и остановились у родственников.
— Спасатели ФГКУ «14 отряд ФПС по Республике Башкортостан» эвакуировали их из зоны подтопления с помощью плавательного средства. Остальные жители от размещения в пункте временного размещения отказались, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.
Социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены.
Паводковая ситуация ожидаема и развивается согласно прогнозам. Ситуация находится под контролем. В случае необходимости для эвакуации населения подготовлен пункт на базе школы в селе Кинзебулатово Ишимбайский район по адресу: д. Байгузино, ул. Пионерских лагерей, 1А, вместимостью 20 койко-мест.
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