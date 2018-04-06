В здании Госдумы провели учебную эвакуацию 

В здании Государственной думы на ул. Охотный ряд, д. 1 провели учебную эвакуация людей. О проведении эвакуации сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что по громкой связи передается периодически повторяющееся сообщение с призывом ко всем людям, находящимся в здании, срочно покинуть помещение «в связи с возникшей необходимостью». Спускаться вниз нужно было по эвакуационным лестницам.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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