В здании Госдумы провели учебную эвакуацию

Уточняется, что по громкой связи передается периодически повторяющееся сообщение с призывом ко всем людям, находящимся в здании, срочно покинуть помещение «в связи с возникшей необходимостью». Спускаться вниз нужно было по эвакуационным лестницам.

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