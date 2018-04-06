Вандалы или случайность: в центре Архангельска загорелись цветы, возложенные в память трагедии в Кемерово

Архангельске горели цветы и игрушки, которые северяне возложили в память трагедии Кемерово . ЧП произошло на проспекте Чумбарова-Лучинского у памятника «Русским жёнам — берегиням семейного очага» ночью в четверг.

Как сообщили 29.ru в областной полиции, заявлений по этому случаю в дежурную часть не поступало. Сегодня к концу рабочего дня почерневшие цветы начали убирать. Что стало причиной — акт вандализма или горевшие свечи — пока не известно.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл в воскресенье, 25 марта. В огне погибли не менее 64 человек. После страшного пожара проверки начались по всей России . В ТЦ Архангельска и Северодвинска специалисты нашли множество нарушений. То, что у северян будут трудности при эвакуации в случае ЧП, журналисты убедились на собственном опыте.

Не обязательно произошедшее — дело рук вандалов

Обгорелые цветы рабочие стали убирать сегодня к концу рабочего дня