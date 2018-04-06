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Вандалы или случайность: в центре Архангельска загорелись цветы, возложенные в память трагедии в Кемерово
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Вандалы или случайность: в центре Архангельска загорелись цветы, возложенные в память трагедии в Кемерово 

29.ru 47 минут назад
Фото: 29.ru
В Архангельске горели цветы и игрушки, которые северяне возложили в память трагедии Кемерово. ЧП произошло на проспекте Чумбарова-Лучинского у памятника «Русским жёнам — берегиням семейного очага» ночью в четверг.
Как сообщили 29.ru в областной полиции, заявлений по этому случаю в дежурную часть не поступало. Сегодня к концу рабочего дня почерневшие цветы начали убирать. Что стало причиной — акт вандализма или горевшие свечи — пока не известно.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл в воскресенье, 25 марта. В огне погибли не менее 64 человек. После страшного пожара проверки начались по всей России. В ТЦ Архангельска и Северодвинска специалисты нашли множество нарушений. То, что у северян будут трудности при эвакуации в случае ЧП, журналисты убедились на собственном опыте.
Не обязательно произошедшее — дело рук вандалов
Обгорелые цветы рабочие стали убирать сегодня к концу рабочего дня
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