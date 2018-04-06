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В Оренбурге из-за подозрительной коробки эвакуировали студентов колледжа
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В Оренбурге из-за подозрительной коробки эвакуировали студентов колледжа 

ProOren 46 минут назад
Фото: ProOren
Сигнал тревоги о предположительном взрывном устройстве в общежитии колледжа Оренбургского госуниверситета поступил в пятницу, 6 апреля. На место происшествия прибыли все оперативные службы.
Внимание на подозрительную коробку обратил одни из студентов колледжа. Предмет стоят в коридоре на первом этаже. Об этом со ссылкой на региональное УМВД сообщает RIA56.
Оперативные службы экстренно эвакуировали всех, кто находился в здании. Подъездные пути к колледжу были перекрыты. По словам студентов, эвакуация прошла за 15 минут.
После проверки подозрительной коробки саперами выяснилось, что в ней находились пирожные.
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