Ещё
Дом Билибиных лишился второго этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом Билибиных лишился второго этажа 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Дом Билибиных на улице Кутузова в Калуге, являющийся выявленным объектом культурного наследия, 6 апреля стал одноэтажным, лишившись большей части стены второго этажа. Появившуюся информацию о том, что стена рухнула после того, как ее задел ковшом экскаваторщик, принимавший участие в разборе ветхих элементов здания, представитель собственника здания Андрей Хоменко опроверг. По его словам, все произошло после того, как утром сам собой обрушился портик здания на стене, выходящей на улицу Кутузова. «Произошло частичное обрушение декоративной конструкции. И я принял решение обрушить две стены. Чтобы если что-то и будет падать, то уж не наголову», — сказал он. По словам Хоменко, угроза того, что и устоявшая часть стены второго этажа рухнет, была реальной. Как выяснилось, правая часть второго этажа здания была лишь обшита кирпичом. Сердцевина же была деревянной. Во время пожара, который произошел летом прошлого года, дерево сгорело и в результате правая стена второго этаж потеряла устойчивость. Не исключено, что придется сносить и отстраивать заново и правую часть первого этажа — его состояние тоже вызывает опасение. Андрей Хоменко, впрочем, выразил уверенность, что на сроки проведения реконструкции здания обрушение части второго этажа не повлияет. Основная часть работ, как и планировалось, должна быть завершена к зиме.
Калуга 24: последние новости
В правительстве опровергли информацию о сносе дома Билибиных МЧС за один день проверило все калужские больницы, интернаты и дома престарелых В Калуге погорел еще один гаражный кооператив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам63
Путин уволил одиннадцать генералов270
США ввели санкции против российских бизнесменов338
На Украине угрожают взорвать Крымский мост371
Малышева оправдалась за скандал с собаками649
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение