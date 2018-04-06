Дом Билибиных лишился второго этажа 

Дом Билибиных на улице Кутузова в Калуге, являющийся выявленным объектом культурного наследия, 6 апреля стал одноэтажным, лишившись большей части стены второго этажа. Появившуюся информацию о том, что стена рухнула после того, как ее задел ковшом экскаваторщик, принимавший участие в разборе ветхих элементов здания, представитель собственника здания Андрей Хоменко опроверг. По его словам, все произошло после того, как утром сам собой обрушился портик здания на стене, выходящей на улицу Кутузова. «Произошло частичное обрушение декоративной конструкции. И я принял решение обрушить две стены. Чтобы если что-то и будет падать, то уж не наголову», — сказал он. По словам Хоменко, угроза того, что и устоявшая часть стены второго этажа рухнет, была реальной. Как выяснилось, правая часть второго этажа здания была лишь обшита кирпичом. Сердцевина же была деревянной. Во время пожара, который произошел летом прошлого года, дерево сгорело и в результате правая стена второго этаж потеряла устойчивость. Не исключено, что придется сносить и отстраивать заново и правую часть первого этажа — его состояние тоже вызывает опасение. Андрей Хоменко, впрочем, выразил уверенность, что на сроки проведения реконструкции здания обрушение части второго этажа не повлияет. Основная часть работ, как и планировалось, должна быть завершена к зиме.