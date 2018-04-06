В Калининграсдкой области из санатория эвакуировали 40 детей из-за запаха гари

Медицинский коллектив детского ортопедического санатория «Пионерск» на берегу Балтийского моря самостоятельно эвакуировал 40 детей из корпуса, где запахло гарью. Инцидент произошел накануне вечером, 5 апреля, пишет ИА REGNUM

«Как такого ЧП, слава Богу, не было. Дежурный врач Татьяна Валеева почувствовала запах гари и, вызвав пожарных, сразу же предприняла меры по экстренному выводу детей на улицу. У всех же на слуху трагедия в Кемерово », — сообщила агентству заместитель главного врача санатория Ольга Чертова.

Прибывшие на место происшествия пожарные и полицейские поблагодарили медиков за бдительность. Причина запаха горелой проводки была найдена спустя час в одной из ламп дневного света.

Детский ортопедический санаторий «Пионерск» расположен в городе Пионерский Калининградской области . Работает круглосуточно и рассчитан на 300 мест.

Фото: ortosanatorium.ru