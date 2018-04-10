108 человек спасли из «горящего» ТРЦ в Барнауле во время учений

По легенде, пожар произошел на верхнем этаже здания, на фуд-корте возле кинозалов.

Первыми проверку прошли сотрудники торгового центра, они должны были вывести людей до приезда пожарных. Организаторы учений усложнили задачу спасателям: несколько человек все же остались в залах кинотеатра, кто-то поднялся на крышу, не успев вовремя спуститься вниз. Их эвакуировали с помощью пожарных лестниц.

«Были эвакуированы более ста человек персоналом торгового центра. Восемь человек спасены пожарными и спасателями. Мы усложняли задачу нашим подразделениям и давали дополнительные вводные: были застрявшие в лифте, а также «пострадавшие» среди сотрудников МЧС . Стоит отметить, что мы применили на практике прокладку магистральной линии «воздушным» путем, над дорогой, для того, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта», — рассказал Ярослав Грабовский, начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю

По его оценке, пожарно-тактические учения прошли на оценку «хорошо», ряд нюансов обсудят во время разбора «пожара».