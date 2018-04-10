Ещё
108 человек спасли из «горящего» ТРЦ в Барнауле во время учений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

108 человек спасли из «горящего» ТРЦ в Барнауле во время учений 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
По легенде, пожар произошел на верхнем этаже здания, на фуд-корте возле кинозалов.
Первыми проверку прошли сотрудники торгового центра, они должны были вывести людей до приезда пожарных. Организаторы учений усложнили задачу спасателям: несколько человек все же остались в залах кинотеатра, кто-то поднялся на крышу, не успев вовремя спуститься вниз. Их эвакуировали с помощью пожарных лестниц.
«Были эвакуированы более ста человек персоналом торгового центра. Восемь человек спасены пожарными и спасателями. Мы усложняли задачу нашим подразделениям и давали дополнительные вводные: были застрявшие в лифте, а также «пострадавшие» среди сотрудников МЧС. Стоит отметить, что мы применили на практике прокладку магистральной линии «воздушным» путем, над дорогой, для того, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта», — рассказал Ярослав Грабовский, начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.
По его оценке, пожарно-тактические учения прошли на оценку «хорошо», ряд нюансов обсудят во время разбора «пожара».
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле спасли мужчину, забравшегося на газовую трубу у ТЦ «Галактика» В Барнауле законсервировали «Дом афганцев», пострадавший от пожара В Камне-на-Оби ночью прошел пожар в магазине
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России273
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля177
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег82
Поставщики бытовой техники увеличивают цены280
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста85
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение