Основная версия возгорания на полигоне ООО «Скоково» — поджог

5 апреля в 23.00 в управление МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Скоково».

— По прибытии на место было установлено, что возгорание произошло на площади 500 квадратных метров. Силами сотрудников противопожарной службы и полигона удалось локализовать и впоследствии ликвидировать огонь. Проводится проверка с целью выяснения причин возгорания. Основная версия, рассматриваемая на сегодня, — поджог, — рассказал начальник испытательно-пожарной лаборатории МЧС по Ярославской области Андрей Дмитриев

В настоящее время полигон «Скоково» работает в штатном режиме.