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Основная версия возгорания на полигоне ООО «Скоково» — поджог
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Основная версия возгорания на полигоне ООО «Скоково» — поджог 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
5 апреля в 23.00 в управление МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Скоково».
— По прибытии на место было установлено, что возгорание произошло на площади 500 квадратных метров. Силами сотрудников противопожарной службы и полигона удалось локализовать и впоследствии ликвидировать огонь. Проводится проверка с целью выяснения причин возгорания. Основная версия, рассматриваемая на сегодня, — поджог, — рассказал начальник испытательно-пожарной лаборатории МЧС по Ярославской области Андрей Дмитриев.
В настоящее время полигон «Скоково» работает в штатном режиме.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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