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В МЧС рассказали о результатах проверки пожарной безопасности в Москве
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В МЧС рассказали о результатах проверки пожарной безопасности в Москве
РИА Новости
34 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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