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В МЧС рассказали о результатах проверки пожарной безопасности в Москве
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В МЧС рассказали о результатах проверки пожарной безопасности в Москве 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕРОК В ТЦ В МОСКВЕ НАКАЗАНЫ 125 ЮРИДИЧЕСКИХ И БОЛЕЕ 100 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ — ГЛАВА ГУМЧС
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