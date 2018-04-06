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Три пожара из-за короткого замыкания электропроводки произошли в Вологодской области
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Три пожара из-за короткого замыкания электропроводки произошли в Вологодской области 

Вологда.рф 39 минут назад
Фото: Вологда.рф
Возгорания утром и ночью случились в трех районах области. Во всех трех случая причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки.
В 9 утра загорелся дом в Малом Ефимове в Верховажском районе. На месте работали 3 единицы техники и 10 пожарных, сгорела кровля и повреждена внутренняя отделка здания. Ущерб составил 900 тысяч рублей. Ночью, с разницей в час, загорелись дома в селе Осаново Сокольского района и деревне Ирдоматка Череповецкого района. Строения отстоять не удалось. В Осаново ущерб от сгоревшей постройки составил 400 тысяч рублей. На пожаре в Ирдоматке сгорел двухэтажный дом стоимостью в 3 млн рублей. Удалось уберечь от огня 2 иномарки и хозпостройку. Общий ущерб составил около 4,5 миллиона рублей.
В связи с участившимися случаями коротких замыканий сотрудники МЧС призывают вологжан внимательнее относиться к исправности своего оборудования и электросетей.
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