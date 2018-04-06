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Добровольные пожарные дружины появятся в СНТ Подмосковья
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Добровольные пожарные дружины появятся в СНТ Подмосковья 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье повысят пожарную безопасность дачных поселков, для этого в садовых некоммерческих товариществах сформируют добровольные пожарные дружины и будут проводить профилактические мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«В целях повышения пожарной безопасности СНТ между ГУ МЧС России по Московской области и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения запланированы мероприятия по формированию добровольных пожарных дружин в СНТ, проведение профилактической и разъяснительной работы с дачниками и ряд других мероприятий», — сказал Пестов.
Он отметил, что в Подмосковье реализуется госпрограмма «Безопасность Подмосковья», в рамках которой с 2013 года поставлены на боевое дежурство 79 новых пожарных депо. Благодаря этому уровень прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны удалось повысить с 77% до 96%.
«Но небольшое количество садовых некоммерческих товариществ находится на значительном расстоянии от регулярных пожарных частей. Поэтому очень важно для повышения пожарной безопасности дачников реализовывать, в том числе, компенсационные мероприятия — создавать добровольные дружины, организовывать системы оповещения жителей в случае пожара, обустраивать и содержать в надлежащем состоянии пожарные водоемы и гидранты», — подчеркнул Пестов.
Требования к пожарной безопасности садоводческих товариществ закреплены федеральным законодательством, СНиПами и другими распорядительными документами. В частности, в каждом СНТ должны быть ответственные за пожарную безопасность и за безопасную эксплуатацию электрооборудования. Каждое товарищество обязано организовать пожарный щит с огнетушителями, бочками с водой и другим инвентарем. Кроме того, в зависимости от количества проживающих в СНТ необходимо иметь одну или несколько мотопомп, а также специальное помещение для их хранения.
Как отмечается в сообщении, среди распространенных причин пожаров в СНТ — неправильная эксплуатация печей, электроприборов, неаккуратность при разжигании мангалов. Еще одна причина — несанкционированный пал травы. Выжигание сухой растительности запрещено законом Московской области «О благоустройстве» с 15 марта по 15 ноября. В 2017 году за разведение костров из сухой травы в регионе было оштрафовано порядка 700 человек.
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