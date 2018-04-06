В этом году в Курске отремонтируют 15 км городских дорог

Из регионального бюджета городским властям дадут на это субсидию в размере 240 млн рублей

По информации пресс-службы администрации г. Курска, уже заключено соглашение на предоставление этой суммы. За счёт этих средств в 2018 году отремонтируют дороги на:

Проспекте Ленинского Комсомола

Улице ВЧК Улице Малых (на участке от улицы Стрелецкая Набережная до Кривецкого переулка)

Улице К. Маркса (участок от УГИБДД до границы города)

Улице 50 лет Октября (от улицы Аэродромная до улицы Пучковка)

Красной площади

Улице Магистральная (на участке от Магистрального проезда до улицы 1-я Строительная)

Улице Дубровинского (на участке от улица Маяковского до АЗС «ТНК» ).

Их общая протяжённость составит 15,3 км, а площадь — 230 660 квадратных метра. Городской комитет ЖКХ уже приступил к выбору подрядчика. Тем временем специальная комиссия обследует автодороги, имеющие гарантийный срок. Согласно муниципальным контрактам подрядчик даёт гарантию на эксплуатацию дорог в течении 3— 5 лет. Всего в Курске 138 участков находятся на гарантии.

Пока же ремонтники продолжают латать ямы на улице Ленина. В этом году там отресмотируют примерно 32 тысячи квадратных метров.