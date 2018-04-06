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Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями пожарной безопасности
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Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями пожарной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура России создала межведомственную рабочую группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает надзорное ведомство в пятницу.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
"В связи с произошедшим 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово пожаром в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена распоряжением первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана создана межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", — говорится в сообщении ведомства.
По данным надзорного ведомства, в состав группы войдут сотрудники различных подразделений Генеральной прокуратуры, а также представители МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей».
Как сообщает Генпрокуратура, на первом заседании группы планируется, в том числе, обсудить причины пожара в Кемерово, работу органов исполнительной власти, местного самоуправления и прокуратуры Кемерово по устранению его последствий, оказанию помощи пострадавшим, а также принимаемые ими меры по недопущению таких ЧС в будущем.
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