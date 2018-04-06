Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями пожарной безопасности

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.

"В связи с произошедшим 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово пожаром в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена распоряжением первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана создана межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзора, По данным надзорного ведомства, в состав группы войдут сотрудники различных подразделений Генеральной прокуратуры, а также представители МЧС России Ростехнадзора , общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей».

Как сообщает Генпрокуратура, на первом заседании группы планируется, в том числе, обсудить причины пожара в Кемерово, работу органов исполнительной власти, местного самоуправления и прокуратуры Кемерово по устранению его последствий, оказанию помощи пострадавшим, а также принимаемые ими меры по недопущению таких ЧС в будущем.